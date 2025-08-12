Shakira cada vez más cerca de Argentina: comenzó la segunda etapa de su gira

Shakira inauguró anoche la segunda etapa de su gira latinoamericana Las Mujeres Ya No Lloran con un show en Tijuana, México, donde sorprendió al público interpretando por primera vez en el tour el tema “Día de Enero”.

Antes de comenzar, la artista dedicó la canción a sus seguidores: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre. No importa qué pase, están ahí, gracias”.

La interpretación, que llegó 19 años después de su estreno, fue celebrada como un “momento histórico” por sus fans en redes sociales, quienes esperan que vuelva a incluirla en los próximos conciertos.

En apenas tres meses, Shakira llegará a Buenos Aires para presentarse el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez, bajo la producción de Fenix Entertainment Group.

Por pedido de sus fans, Shakira interpretó en vivo un tema inédito en sus shows

Shakira volvió a ser tendencia luego de que sus fans agradecieran su propuesta de dejarles elegir canciones para sus shows.

La artista regresará a Argentina en diciembre para cerrar la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con dos conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield, el 8 y 9 de diciembre, bajo el subtítulo Estoy Aquí, en homenaje a la canción que marcó su proyección internacional y en celebración de los 30 años de su álbum Pies descalzos.

Con una producción visual imponente y un repertorio que recorre sus grandes éxitos, Shakira promete dos noches únicas para despedir esta parte del tour en el país con el que mantiene un lazo especial, tras agotar localidades en su paso por Buenos Aires en marzo.