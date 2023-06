Shakira declaró por evasión de impuestos en España: piden 8 años de cárcel y que pague 24 millones de euros

Aunque Shakira decidió dejar atrás la relación con Gerard Piqué y su vida en Barcelona, continúa enfrentando conflictos en España donde pidieron más de 8 años de cárcel para la cantante y que devuelva 24 millones de euros. La colombiana declaró frente a una jueza española por la deuda en la Hacienda.

La cantante aseguró que está convencida de su inocencia en una declaración que duró 80 minutos. En su defensa, Shakira explicó que no fijó su residencia en Barcelona hasta 2015 y cargó la responsabilidad en su ex pareja, Gerard Piqué.

La vida de Shakira en España y desde cuándo fijó residencia en Barcelona

Según las acusaciones de la Fiscalía, Shakira vivió en España desde 2011 a 2014 sin pagar sus obligaciones tributarias. Sin embargo, la artista asegura que esto no es cierto ya que su carrera musical la llevaba a tener una vida nómade.

Además, aseguró que durante ese tiempo visitaba con frecuencia Las Bahamas, en donde había comprado una casa con su ex pareja Antonio de la Rúa, pero dejó de ir por los celos de Piqué. “Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”, reveló y añadió que lo hizo para “apaciguar un poco los celos de Gerard”.

La artista colombiana aseguró que cuando comenzaron la relación con Piqué en 2011 no se veían casi nunca y sostuvo que a causa de esto hizo el gesto más romántico de su vida. “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”, señaló Shakira.

Por otra parte, para explicar que en esa época no vivió en Barcelona aseguró que jamás se imaginó que iba a vivir allí.

Según sostuvo Shakira, no se estableció fiscalmente en España porque no sabía cuál sería el futuro de su relación: “Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”.