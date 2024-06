Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brat Pitt, se aleja definitivamente de su padre: le pidió a la justicia sacarse el apellido Pitt

Este 27 de mayo, una de los seis hijos que comparten los actores Angelina Jolie y Brat Pitt, ha decidido sacarse el apellido de su padre. Se trata de Shiloh, quien el mismo día de su cumpleaños número 18 le pidió a la justicia quitarse el apellido Pitt.

El hecho ocurre en el contexto de años de historias de maltrato de Pitt hacia sus hijos y su expareja y una batalla legal por la custodia de los menores que comenzó en 2016.

La decisión de los hijos de «Bratgelina» de alejarse de su padre

Este lunes el portal de espectaculos TMZ adquirió documentos que mostraban que la joven Shiloh Jolie – Pitt le pedia a la justicia quitarse forma definitiva el apellido Pitt. Es la cuarta hija del matrimonio Pitt-Jolie, quienes tambien tuvieron a Maddox (22), Zahara (19), Pax (20), Shiloh (18), y los mellizos Knox y Vivienne (15).

Angelina Jolie y Brat Pitt se encuentran separados desde 2016, aunque el proceso de divorcio aún no ha concluido. La decisión de tomar caminos separados fue tomada por parte de Jolie, según contó ella a la justicia, ocurrió luego de un episodio de violencia perpetuado por parte del actor hacia ella y sus seis hijos.

A inicios de este año, los abogados de Angelina afirmaron: “el historial de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia en septiembre de 2016, pero el vuelo marcó la primera vez que también dirigió su abuso físico contra los niños”.

Shiloh no es la primera de los jovenes en tomar una contundente decisión que la aleja de su padre. Su hermana de 15 años Vivienne se hace llamar solamente por el apellido de su mamá. Así lo mostró en la obra de teatro «The Outsider» producida por Jolie, en donde trabaja y en cuyos creditos no aparece con el apellido de su madre.

Por su parte, el veinteañero Pax hizo un posteo por el día del padre en su cuenta privada de Instagram que deja muy mal parado al actor de «El club de la pelea». El mensaje fue filtrado y difundido en los medios en el año 2020.

«¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de verlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día” escribió contundente Pax.

La batalla legal entre los actores continua hasta el día de hoy, ya que el divorcio no ha concluido y esta atravesado por la poseción de varios viñedos en Francia y la bodega Château Miraval.