Alarma por un fuerte sismo en Jujuy: fue de magnitud 6.4

Esta tarde se registró un fuerte sismo de 6,4 grados en la escala de magnitud en Jujuy. Con el movimiento varios celulares generaron alertas a los usuarios.

El sismo tuvo lugar en el departamento Susques a una distancia de 163 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy. La profundidad del mismo fue de 227 kilómetros.

Casi una hora antes en la misma localidad hubo un primer sismo, esta vez de 5,2 grados.

Por el momento no se reportaron heridos ni infraestructura dañada por el hecho.

«Me encantan los temblores»: la polémica frase de una diputada chilena

“La verdad tengo que reconocer algo que sé mucha gente va a decir ‘está loca’, pero como todos dicen que estoy loca da lo mismo. Me encantan los temblores. Me encantan. Encuentro que es como una sensación de adrenalina. Es como cuando te subes a un avión, no puedes hacer nada. Entonces, como dicen los gringos, relax and enjoy. Por Dios que estuvo rico”, dijo la diputada por La Araucanía Gloria Naveillán.

Ayer un sismo había sacudido el centro de Chile. De acuerdo al sitio Bio Bio, el movimiento había sido de 5,6 con el epicentro a 13 kilómetros de Melipilla, en la región Metropolitana, y a 63 kilómetros de profundidad.