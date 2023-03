«Me encantan los temblores»: la polémica frase de una diputada chilena tras un sismo

Un sismo de mediana magnitud sacudió el centro de Chile. De acuerdo al sitio Bio Bio, el movimiento fue de 5,6 con el epicentro a 13 kilómetros de Melipilla, en la región Metropolitana, y a 63 kilómetros de profundidad.

Si bien hasta el momento no hubo mayores peligros, los chilenos se volcaron a redes sociales para contar cómo vivieron el temblor.

En ese sentido, en Valparaíso, la diputada por La Araucanía Gloria Naveillán se volvió viral por su particular análisis del sismo.

Entrevistada, la legisladora relató que estaba almorzando cuando comenzó el movimiento. “La verdad tengo que reconocer algo que sé mucha gente va a decir ‘está loca’, pero como todos dicen que estoy loca da lo mismo. Me encantan los temblores. Me encantan. Encuentro que es como una sensación de adrenalina. Es como cuando te subes a un avión, no puedes hacer nada. Entonces, como dicen los gringos, relax and enjoy. Por Dios que estuvo rico”, dijo.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile aseguró que las condiciones del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas. Eso trajo tranquilidad a la población.

Diputada Gloria Naveillán sobre el temblor: "Por Dios que estuvo rico" pic.twitter.com/rD9hwaFMPQ — Ojo a la Tele (@OjoalaTele) March 21, 2023

Sismos en Chile

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica.

Además, el país está ubicado en la zona conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta, recordó Infobae en su sitio web.