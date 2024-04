Sofi Morandi se fue de Olga: el motivo detrás de la renuncia

Este año Olga, el streaming de Migue Granados, se renovó: sumaron nuevos programas y más figuras. La Negra Vernaci, Yayo Guridi, Humberto Tortonese, Damián Betular, entre otros famosos, se incorporaron al proyecto.

En medio del enorme crecimiento del canal se conoció una fuerte baja. Sofía Morandi decidió dejar el formar parte de Soñé que volaba, el segmento del hijo de Pablo Granados, que comenzó con el lanzamiento del streaming.

En una nota con Clarín, la actriz y humorista reveló por qué tomó la decisión de bajarse de Olga. «Lo dejé porque estaba con temas personales y familiares, voy a tener que ir a Neuquén más seguido. No estaba pudiendo con todo y tuve que elegir», explicó.

Sofi contó cómo y porqué surgió la idea de trabajar en Olga

En una entrevista que le dio a Clarín Sofi dice: «Me llamó Migue diciendo que tenía este proyecto. Yo no estaba acostumbrada a una rutina diaria, de lunes a viernes, tres horas… Pero OLGA era bastante visual y había mucha producción, entonces podía cantar, traer músicos, y eso me re copaba. Migue es súper talentoso y lo re admiro. Seguía toda su carrera y me copaba laburar con él.

Además resaltó que disfrutó mucho de trabajar ahí, ya que una de las cosas que más el gustaron fueron el delirio, el absurdo y el juego, «La improvisación, tenés que estar muy alerta y rápida y ese ejercicio me gustaba.» declaró.

Con información de Primicias Ya y Clarin