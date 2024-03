Duki en Olga: «La mayoría de los hombres no son románticos, son terribles bolud*s»

Mauro Lombardo, mejor conocido como Duki, sorprendió a sus fanáticos visitando el programa «Soñe que volaba» de Olga. En la transmisión el interprete de «Givenchy» habló sobre su ascenso a la fama, su vínculo con Emilia Mernes y hasta jugó al básquet con Migue Granados.

El conductor y dueño del canal, Migue Granados, venía anunciando desde finales del año pasado que el ídolo del trap visitaría el canal, sin embargo, hasta ahora no había sucedido. Mientras el comediante hablaba sobre como Duki había llenado los estadios más importantes del país, el cantante los sorprendió entrando a sus espaldas cebando mate.»No me levantaba tan temprano desde que iba al colegio allá por el 96″ bromeó el rapero.

Durante la charla Mauro habló sobre su rápido ascenso a la fama, el esfuerzo que todo eso conllevó y la importancia de aprender a manejar la frustración. “Cuando empezás a hacer música, pensás que es solo ir al estudio, grabar y tocar. Después te das cuenta que tenés 40 cosas más para hacer» contó.

«Te empezás a desgastar. ¿Maradona no se la pegó? Todos nos la vamos a pegar, la gente tiene miedo de pegársela pero pegartela, te la vas a pegar” continuó Mauro su reflexión.

“Te vas a equivocar, te vas a caer, te van a salir las cosas mal, es la base. Los jóvenes de ahora no intentan: hacen dos clases de baile, no les sale y lo dejan. La vida es eso, te vas a caer, te vas a golpear y tenés que levantarte” expresó el cantante de «Top 5».

Durante la entrevista, la neuquina Sofi Morandi le preguntó a Duki si se consideraba romántico. «Hay un mal concepto de ser romántico, la gente piensa que ser romántico es preparar una cenita, poner unas velas un par de flores, eso para mi no es ser romántico» contestó.

Luego, agregó un detalle sobre su intimidad con su novia, la cantante Emilia Mernes y su perrita Roma: «La mayoría de los hombres no son románticos, son terribles bolud*s. Para mi ser romántico es que levantarme y limpiar el pis y la caca de Roma para que no lo tenga que hacer Emi«.

También habló sobre algunos de sus referencias musicales, especialmente sobre el rock nacional «¿Que de la música argentina sabemos que si o si son columnas principales?» preguntó el conductor. “El Flaco Spinetta, Charly, Soda Stereo. Mi banda preferida son Los Abuelos de la Nada. Sin Gamulán es mi tema preferido de toda la vida. Virus me encanta porque me da algo de acordarme de mi casa en Almagro. A los 5 años tenía el disco y lo ponía en el comedor. Arrancaba Luna de Miel y me volvía loco» confesó Mauro.