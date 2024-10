Sol Pérez anunció cómo se llamará el hijo que espera con Guido Mazzoni: «Pensamos en un solo nombre» 

Sol Pérez contó novedades sobre su embarazo y el futuro hijo que esperan con su esposo Guido Mazzoni. En este contexto, reveló los nombres que pensaron para ponerle al bebé cuando nazca.

Cómo se llamará el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la panelista aseguró que junto a su pareja ya estuvieron debatiendo cómo se llamará su primer hijo, pese a que todavía no conocen de que sexo será.

Por parte del padre, según contó la mediática: “Todavía no sabemos qué va a ser pero Guido está con que es varón y le quiere poner Marco Aurelio”. De todas maneras, mostró cierta disconformidad con esta decisión: “A mí me gustan, pero separados, no los dos. Pensamos en un solo nombre”.

Sin embargo, el camino sería más fácil si es nena, ya que en este sentido si coinciden: “Si es nena nos gusta mucho Francesca”. Incluso, reveló que «no vamos a usar los dos apellidos, sino solo Mazzoni”.

El tierno video que Guido Mazzoni le dedicó a Sol Pérez tras anunciar que van a ser papás

Guido Mazzoni, marido de Sol Pérez, compartió un tierno y emotivo video en sus redes sociales como dedicatoria a la panelista que dio a conocer que serán papás por primera vez en las últimas horas.

Luego de la confirmación, Guido también publicó un video de sus últimas vacaciones donde su mano está apoyada en la pancita de su esposa.

«Acá te esperamos!!! Te amo @lasobrideperez», escribió en su cuenta de Instagram con la canción de Phil Collins llamada «En mi corazón vivirás». En un comentario, la modelo le contestó: «Vas a ser el mejor papá del mundo. Te amo».