Sorpresa: Cuál es el vínculo que une a Virginia Gallardo con Javier Milei

Si bien parece que el mundo de la farándula y la política no tienen nada que ver, una imagen de los últimos días sorprendió a los seguidores de ambos ámbitos: allí se veía a Virginia Gallardo, panelista de «Intrusos», junto a Javier Milei, economista y diputado por «Libertad avanza».

Ese «crossover» tuvo que ser explicado por la modelo, quien dio detalles de cómo se conocieron y cuál fue su experiencia con el polémico personaje, debido al gran furor que generó la foto.

En diálogo con «La Nación», Gallardo reveló que hace algunos meses, y mientras estaba en el piso de «Polémica en el Bar» de América, decidió formarse en materia económica.

Así es que decidió tomar clases en la materia con el economista, para «estar a la altura con los invitados y los temas de actualidad» que se trataban en el programa.

Entonces, se puso en contacto con Milei en el mismo programa que conducía Mariano Iúdica. «No era candidato todavía, sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas», detalló la bailarina.

Al respecto, Gallardo contó que “alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona, y un gran hombre, pero no me quiero meter ahí. Traté de direccionarlo en ciertos aspectos televisivos que no le suman, pero es su forma de ser y de actuar y es más fuerte que él también».

«Es un hombre estudioso y esas peleas mediáticas a veces hacen que no se vea lo importante, que es su saber. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia”, concluyó.