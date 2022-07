Qué dijo Nahuel Lodi tras su separación de Pepe Cibrián, a un mes del casamiento

El último fin de semana ha sido convulsionado para la pareja de Pepe Cibrián, que atraviesa una profunda crisis en plena separación con su flamante marido Nahuel Lodi. El casamiento se consumó hace poco menos de un mes, pero una dolorosa realidad llevó al productor a romper con ese compromiso.

Es que, a partir de unas imágenes que se mostraron en «Intrusos» (América), se constató que el muchacho engañó a Cibrián con otro hombre poco antes de pasar por el altar, lo que provocó la ira del artista.

A poco de conocido ese clip, presentado por el periodista Gonzalo Vázquez, Lodi fue escueto en su declaración televisiva. Por el momento, no tenía intenciones de hablar abiertamente.

Además, quiso aclarar: «dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto, porque es una situación compleja y dolorosa«, indicó al respecto el panelista sobre su intercambio con el chico.

En las últimas horas, el joven también hizo una actualización en redes sociales. A través de una historia en Instagram, puso una selfie señalando que era un «día gris».

La publicación de Nahuel Lodi en su Instagram.-

Ayer, en diálogo con Susana Roccasalvo, Cibrian había contado que le había pedido a Nahuel que se fuera de su casa. «Estoy devastado», reveló en esa charla.

«Soy un hombre mucho mayor, no soy tonto, tengo experiencia y sé que él es mucho más joven, y la verdad es que hay cosas que no me hubieran molestado, pero esto sí que no estaba pactado y por eso me sentí particularmente tocado», concluyó el director teatral.