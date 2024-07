¡Emocionante! Sobrevivió a Cromañón y se reencontró con su rescatista en Survivor Expedición Robinson

Este nuevo episodio de Survivor Expedición Robinson logró un emocionante reencuentro. Una participante sobreviviente de Cromañón se reencontró con uno de los rescatistas de aquella trágica noche: «Capaz esté viva por vos».

Giselle y Martín Lobo, una historia que los une más allá de la competencia 🫂



¡Mirá #SurvivorTelefe 🌴con @marley_ok en https://t.co/aDNOdJcR2I!



Volvé a ver los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/9nZuUUmWiF — Survivor Telefe (@survivortlf) July 18, 2024

Mientras los participantes estaban a punto de enfrentarse en un nuevo juego para ganar la inmunidad, Marley le preguntó a uno de los integrantes del campamento Norte, Martín Lobo, sobre su trabajo como bombero rescatista. Allí el bombero, ahora jubilado, contó que tuvo que presenciar varias tragedias que marcaron la historia Argentina, entre ellas la de los trenes de Once y la de Cromañón.

Martín tras recordar esos momentos de sus vidas, se emocionó y fue aplaudido por todos sus compañeros. Sin embargo nadie se esperaba lo que iba a suceder minutos después y es que luego de que el desafío se concretara, Giselle Margonari -integrante del equipo Sur- pidió la palabra para recuperar la historia de Martín.

La participante expresó que quería agradecerle al rescatista y reveló que ella es sobreviviente de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre durante un recital de la banda Callejeros en Cromañón. Aquel episodio donde murieron 194 personas. “Capaz yo esté viva por vos” , le dijo Giselle a Lobo emocionada hasta las lágrimas.

“Cuando escuché que era bombero no caí porque estaba muy concentrada en el juego y querer ganar. Después de que me cayó la ficha y sentí ganas de abrazarlo o hablar, lástima que es todo muy rápido y no se puede, pero me encantaría”, explicó la superviviente del campamento Sur.

“Fue heavy, estuve adelante de todo. Los bomberos dejaron todo y hay un montón que perdieron la vida por salvar gente. Una labor tremendo tienen ellos. Gracias”, continuó Giselle. El momento reavivó los aplausos de sus compañeros y los dos participantes se abrazaron entre lágrimas.

Survivor Expedición Robinson: quiénes son Giselle y Martín

Giselle Margonari es integrante del equipo Sur de color amarillo. Es de Nuñez, CABA, tiene 42 años y trabaja como croupier de casino.

Martín Lobo es integrante del equipo Norte de color rojo. Es exbombero rescatista, tiene 53 años y vive en Caballito. El participante fue adoptado como «el papá» del grupo.

Cuándo y dónde ver Survivor Expedición Robinson

Survivor Expedición Robinsón se emite de domingo a jueves, en la pantalla de Telefe, desde las 22:30, con la conducción de Marley.

Por su parte, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a «Mucho más Survivor Expedición Robinson», un programa diario con material exclusivo y momentos inéditos de la convivencia de los participantes, estrenado junto con cada capítulo.