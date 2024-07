Survivor Expedición Robinson: llegó una eliminación inesperada para el equipo Norte

El equipo Norte tuvo que pasar una vez más por el Consejo Tribal y Survivor Expedición Robinson despidió a un jugador inesperado. Marley tuvo que apagar la antorcha del bombero jubilado considerado el «papá» del grupo y hubo lágrimas entre sus compañeros.

Este lunes, luego de perder el juego por la inmunidad, el campamento Norte tuvo que definir quién sería el segundo integrante en irse, pero nadie esperaba que Martín Lobo fuera el tercer eliminado del reality. El bombero rescatista jubilado se había mostrado desde el primer momento como el líder natural del grupo y era querido por todos sus compañeros.

Además muchos de ellos admitieron que lo veían como una figura paterna y lo apodaron como el «Bombe». Aún así Martín fue eliminado con siete votos en contra en el Consejo Tribal.

Survivor Expedición Robinson: que dijo Martín tras su eliminación

Después de que Marley anunciara la eliminación, Martín declaró: «Yo quizás he hecho esto en otras edades y ahora pesa más todo con la suma de los juegos y la falta de comida. Eso me limita y no llego al 100%«. De esta manera dio a entender que comprendía su salida del juego.

Por su lado el bombero jubilado se encargó de remarcar que no les guarda rencor a sus compañeros y dijo: “No estoy decepcionado por nada. Es un grupo increíble y ellos vieron que estaba muy cansado”.

«A full para arriba y mañana los quiero ganadores. Los quiero mucho y no se olviden de que son mis pollitos«, les dijo Lobo a los supervivientes del campamento Norte. Después de sus palabras su compañera, Fiorela Fraccaro le dijo antes de que se vaya: «En nombre de todos quería decirte que conocerte fue un regalo. Tu presencia estos días en el equipo nos recordó a cada uno de nosotros,

por momentos fuiste como un padre, por otros momentos un amigo y en otros un maestro. Sos lo más parecido a un superhéroe que conocemos.

Si bien Martín se ganó la mayoría de votos, muchos lamentaron su salida y algunos hasta rompieron en llanto.