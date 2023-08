Susana Giménez se metió en la polémica por los dobles de Luis Miguel: «Bajó, gracias a Dios»

La gran estrella de la televisión argentina, Susana Giménez, se metió en el debate por los supuestos dobles de Luis Miguel. Desde su contacto cercano con el «Sol de México», la diva se animó a dar su parecer sobre si es o no el cantante.

“Yo lo recontra conozco. Estuvo mil veces en el programa y soy re fan”, comenzó diciendo en diálogo telefónico con LN+.

Los periodistas del segmento le preguntaron si estaba al tanto sobre el debate que se instaló en el país, luego de la serie de conciertos en el Movistar Arena. Sobre ello, Giménez aseveró: “Siempre dicen los mismo ¿Cómo no va a ser Luis Miguel?”.

Entonces, explicó: “Porque bajó 20 kilos, gracias a dios, que le vino bárbaro”, indicó y sumó: “Por supuesto que es, ¿cómo no va a ser? además la voz, que es lo que lo califica”.

“Es, por supuesto que al estar más flaco la nariz parece un poquito mas grande nada más”, detalló la diva.

Luis Miguel y el secreto detrás de su actual físico

Luis Miguel llegó la semana pasada al país para hacer un serie de shows en el Movistar Arena, pero lo que llamó la atención fue su gran transformación física.

Según la prensa mexicana, el cantante se sometió a una estricta dieta por la que habría bajado más de 20 kilos, y se trataría del ayuno intermitente.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, habría contado el músico en el programa español El Hormiguero.

El ayuno intermitente consiste en reducir el número de comidas diarias: se come durante unas horas y durante muchas otras no. El más tradicional es el 8 por 16, ocho horas de ingesta por 16 que no. Mucha gente hace de 24 o 36 horas: pero es extremo y necesita supervisión médica.