Taylor Swift canceló conciertos en Austria: detienen a tres sospechosos de planear un ataque terrorista

Un tercer hombre que se reivindica como miembro del grupo yihadista Estado Islámico (EI) fue arrestado en Viena en relación con el proyecto de atentado suicida durante un concierto Taylor Swift, anunciaron las autoridades el viernes.

Qué se sabe de los detenidos

«Un iraquí de 18 años cercano al principal sospechoso y que había jurado lealtad al grupo Estado Islámico fue detenido» en la capital austríaca el jueves por la noche, declaró a la prensa el ministro del Interior, Gerhard Karner.



Otros dos jóvenes, de 19 y 17 años, se encuentran ya detenidos, acusados de querer «suicidarse y matar a un gran número de personas» durante uno de los tres conciertos de Swift que debían tener lugar esta semana en Austria.

El primero, un austríaco originario de Macedonia del Norte, «confesó por completo y dijo que tenía la intención de cometer un atentado con explosivos y armas blancas», afirmó el jueves Omar Haijawi Pirchner, director de los servicios de inteligencia (DSN).



El segundo sospechoso es un austríaco de origen turco-croata, «empleado desde hace unos días por una empresa subcontratada que debía prestar servicios en el estadio», añadió el responsable.

Las autoridades decidieron cancelar las representaciones, a pesar de la decepción de los aficionados de la cantante.

El canciller austriaco Karl Nehammer señaló que se evitó un «baño de sangre».

Austria fue informada del plan de atentado «hace aproximadamente entre diez y quince días» por dos países que compartieron su información con los servicios de inteligencia de su ejército, detalló la agencia de prensa APA.



La cantante de 34 años debía presentarse en Viena como parte de su gira «Eras», cuya etapa europea comenzó en mayo en París.

En Austria se esperaban más de 170.000 espectadores y un impacto económico estimado en unos 100 millones de euros (109 millones de dólares), según cifras proporcionadas por APA.

Fans de Taylor Swift con el «corazón roto» por los conciertos anulados en Viena

Centenares de fans de Taylor Swift se congregaron el jueves en Viena para consolarse de la anulación de los tres conciertos que la superestrella estadounidense debía dar esta semana en la capital austríaca pero que fueron cancelados por riesgo de atentado.

Los cantos resonaban en la pequeña calle Corneliusgasse de Viena, popular entre las «swifties» debido a que su nombre recuerda al de uno de las canciones de la artista, «Cornelia Street».

Los fans recibieron la inesperada noticia de la anulación de tres conciertos de Taylor Swift, al tiempo que las autoridades anunciaron que habían frustrado un atentado suicida planeado por un islamista, sospechoso de querer provocar un baño de sangre en el interior del estadio.



«Al principio no me lo creía, y cuando comprendí que era verdad me sentí destrozada», contó a AFP Veronika Dubkova, que viajó desde República Checa para asistir a uno de los conciertos.

Esta estudiante de 23 años decidió colgar sus pulseras de la amistad, que los swifties elaboran para intercambiar durante los espectáculos, en uno de los árboles de la calle, afirmando sentir un «sentimiento de conexión» y de «solidaridad» con los demás fans.



Algunos viajaron desde incluso más lejos, como Dilyara Joldasova, ingeniera de 23 años oriunda de Kazajistán que llegó el lunes a Viena, ciudad de la que guardara un recuerdo marcado por la «tristeza».

La joven disfrutaba en el parque de atracciones de Prater cuando «todo se volvió gris», declaró con «el corazón roto».



Pero «la seguridad es prioritaria», añadió, aliviada por que todo el mundo esté a salvo y «tranquila» gracias al buen ambiente en la comunidad.

Las animaciones previstas en paralelo a los conciertos se mantuvieron, con patrullas policiales y medidas de seguridad reforzadas.

AFP