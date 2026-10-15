«Te solté para que tuvieras alas»: las emotivas palabras de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte

El recuerdo de la mamá de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi. Foto: Gentileza Instagram/ via Infobae.

Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, murió en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Viajaba en un helicóptero. A cuatro meses del hecho en Brasil, su mamá Michelle Prim, compartió unos conmovedores mensajes recordando al youtuber fallecido.

En la tragedia también fallecieron el director Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Los mensajes de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte

Michelle Prim utilizó sus historias de Instagram para expresar sus sentimientos. «Y van 4 meses sin poder todo, sin todo mi poder de mamá en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna”, escribió, acompañado de una foto.

“Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro”, agregó en otra historia.

“No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo”, dijo.

Gaspi murió en un accidente aéreo en Brasil

El 14 de junio fue el trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que terminó con la vida de seis personas, entre ellas el youtuber argentino «Gaspi«, el director audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, declaró tras el hecho Tiago Faierstein, director de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil.