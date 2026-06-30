Brasil: un guía murió al caer desde un acantilado cuando intentaba sacarse una foto

Una foto en la cima de un acantilado terminó en una tragedia en Río de Janeiro. Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, murió tras caer unos 150 metros mientras intentaba retratarse durante una excursión en el sendero Pedra do Macaco. El hecho ocurrió el domingo y quedó grabado por una de las turistas que integraban el grupo.

Según informaron medios brasileños y consignó la Agencia Noticias Argentinas, la víctima acompañaba a un contingente proveniente de Araruama y era la primera vez que realizaba ese recorrido. Al subir a una roca ubicada en la cumbre para sacarse una foto, perdió el equilibrio cuando intentaba descender y cayó por el barranco.

Guía turístico murió al caer al vacio en Brasil

El video del accidente muestra el instante en que el hombre gira su cuerpo para bajar de frente desde la roca. En ese movimiento perdió la estabilidad y cayó al vacío ante la mirada de los visitantes, que presenciaron la secuencia sin posibilidad de intervenir.

Una turista grabó el momento de la caída. Captura de video.

De acuerdo con los reportes locales, el hombre todavía no contaba con la habilitación oficial ni con la credencial para desempeñarse como guía turístico. Su participación en la excursión formaba parte de una instancia de entrenamiento y reconocimiento del recorrido para conocer las características del sendero.

El accidente movilizó a Bomberos y a personal de la Defensa Civil de la municipalidad de Maricá. El operativo comenzó alrededor de las 11.40 y se extendió durante unas cuatro horas debido a las dificultades que presentaba el terreno.

Pedra Do Macaco, atractivo turístico del estado de Río de Janeiro por su vista panorámica.

Las autoridades trabajaron durante varias horas para recuperar el cuerpo de la víctima en una zona de difícil acceso. El caso tuvo amplia repercusión en Brasil luego de que el video de la caída comenzara a circular en redes sociales y medios de comunicación.

La investigación del hecho quedó a cargo de las autoridades locales, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente ocurrido durante la excursión.