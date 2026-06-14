Murió el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree por un choque de helicópteros en Río de Janeiro

El creador de contenidos argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Lucas Vignale, director musical, fue otra de las víctimas identificadas. Conmoción por la tragedia aérea.

Según informaron medios brasileños e internacionales, ambos viajaban en las aeronaves que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes. El accidente provocó la muerte de los seis ocupantes y es investigado por las autoridades aeronáuticas de Brasil.

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en una tragedia en Río de Janeiro

El siniestro ocurrió durante la mañana cuando los dos helicópteros impactaron en el aire por causas que todavía no fueron determinadas. Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y se incendió, mientras que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para recuperar los cuerpos y asegurar el área.

Gaspi era una de las figuras más populares del streaming y el humor digital en la Argentina, mientras que Oliver Tree había alcanzado notoriedad internacional con canciones como «Life Goes On», «Miss You» y «Alien Boy». Ambos mantenían una amistad y habían compartido contenidos en redes sociales durante los últimos meses.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en la comunidad digital argentina como en la industria musical internacional. Miles de seguidores comenzaron a despedir a los artistas en redes sociales mientras se aguardan más precisiones sobre las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Lucas Vignale, director argentino de videos musicales, fue otra de las víctimas del accidente.

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