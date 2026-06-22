Repatriaron los restos de Gaspi y del cineasta Lucas Vignale a una semana del trágico accidente aéreo en Brasil

A una semana del trágico accidente aéreo en Brasil que conmocionó a las redes sociales, los restos del youtuber argentino Gaspi y del director de cine Lucas Vignale fueron repatriados al país.

Ambos jóvenes murieron en un fatal choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, un siniestro que dejó un saldo total de seis víctimas fatales. Tanto el creador de contenido como su amigo cineasta se encontraban de paso por la ciudad carioca con el objetivo de viajar posteriormente hacia los Estados Unidos para presenciar el Mundial 2026.

Homenaje masivo a Gaspi en Buenos Aires y la triste despedida a Vignale

Mientras se concretaban los operativos de repatriación, miles de seguidores de Gaspi se congregaron este sábado en las inmediaciones del Obelisco para rendirle un sentido tributo. La elección del punto de encuentro estuvo cargada de simbolismo, ya que esas mismas cuadras del centro porteño funcionaban como el escenario habitual donde el youtuber grababa los videos humorísticos y las entrevistas callejeras con las que se hizo famoso.

Durante la multitudinaria convocatoria, Michele, la madre del joven, se mostró muy emocionada y compartió una profunda reflexión pública sobre la repentina pérdida de su hijo.

“No busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”, aseguró la mujer.

Al referirse a cómo transita los primeros días de duelo frente a la tragedia, transmitió un mensaje de calma y aceptación. “Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio, así que quiero creer que es porque había aprendido todo lo que tenía que aprender, y había aprendido a volar de alguna forma, y nos mira desde el cielo y nos cuida«, sostuvo.

A modo de cierre, concluyó: “Estoy mal, por supuesto, pero muy tranquila. Hizo siempre lo que quiso. No hay nada más lindo que tener un hijo y que esa persona pudiera hacer lo que quiso y lo que amó profundamente”.

Foto: Gentileza.

Por su parte, la exnadadora argentina Delfina Pignatiello conmovió a sus seguidores al compartir un profundo mensaje en sus redes sociales tras la muerte de Lucas Vignale, quien fue su pareja hace algunos años.

A través de su cuenta de Instagram, Pignatiello compartió una profunda reflexión que repasa la intensidad del vínculo que los unió, recurriendo a las metáforas de «Narella y Alejandro», dos nombres que parecen encerrar una historia íntima y mágica entre ambos.

«Ni bien se cruzaron, Narella miró a Alejandro como si fuera la única persona en esta fiesta universal y le preguntó: ‘¿Y vos quién sos?’. Una colisión planetaria. Así fue siempre. Más que un suceso histórico, el milagro de coincidir», comienza el relato.

En el mensaje, la deportista describe una historia atravesada por la aventura, los sueños y el amor. «Salieron corriendo hacia el mar, atravesando el bosque encantado y las rutas musicales. Persiguieron conejos por los prados e hicieron la promesa de creer en los sueños que tenían», escribió.

a publicación continúa evocando momentos de aprendizaje y descubrimiento compartidos. «Se inventaron cuentos de cuna y aprendieron todas las primeras veces posibles a amar con torpeza, aventura y ternura sin precedentes», expresó.

Uno de los fragmentos más emotivos llega hacia el final del texto, donde Pignatiello se refiere a Vignale como un compañero de vida y una guía permanente.

«Compañero y maestro de estas y todas las vidas, honraré tu luz y valentía. Buscaré a Narella y Alejandro en cada mar, en cada lago y cada bosque hasta volvernos a encontrar en un abrazo kilométrico», concluyó.

La publicación recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores, amigos y figuras del deporte, quienes acompañaron a la exnadadora en este difícil momento y destacaron la sensibilidad de sus palabras para despedir a quien fue una persona muy importante en su vida.

El mensaje de la familia de Oliver Tree y su fundación

En paralelo a los trámites realizados por las familias argentinas, también se completó el traslado del cuerpo del cantante Oliver Tree, otra de las víctimas de la tragedia, hacia su país de origen.

A través de las plataformas digitales del artista, su entorno más íntimo confirmó la repatriación y anunció que los restos ya se encuentran en California, el lugar donde finalmente descansará. “Descansa en paz Oliver Tree Nickell, 29 de junio de 1993 – 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre», expresaron mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, donde además agradecieron el constante amor, apoyo y positividad que ayuda a sus allegados a atravesar el difícil momento.

En la misma publicación, los familiares adelantaron que el músico estadounidense había dejado instrucciones precisas antes de su muerte.

“Su legado perdurará a través de su fundación que se lanzará próximamente. Esto es algo que Oliver creó antes de su fallecimiento, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se cumpla para que más alegría, amor y arte se difundan por el mundo; ese fue su último deseo”, detallaron.