El último posteo y video de Lucas Vignale antes del fatal accidente en Río de Janeiro

El director audiovisual y cineasta Lucas Vignale, una de las seis víctimas del choque aéreo en Brasil, había publicado una foto en uno de los puntos turísticos de Río de Janeiro a tan solo horas antes del accidente que terminó con su vida. El productor compartía el helicóptero junto al youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree, quienes también fallecieron.

Fue en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campo.

El último posteo de Lucas Vignale, uno de los muertos en Río de Janeiro

El sábado por la noche, Vignale publicó un video de él mismo y a espaldas de él se encontraba el Cristo Redentor, la reconocida estatua de Río de Janeiro, por la noche. La imagen, musicalizada con música techno, daba a entender que el creador de contenido se encontraba filmando en el reconocido lugar turístico.

Bajo la descripción de «#dios», la publicación se llenó de me gustas y comentarios de usuarios despidiéndolo. Actualmente, el posteo reúne más de un millón de likes.

Entre los comentarios de personas lamentando la pérdida, algunos usuarios señalaron la simbología detrás del posteo que terminó siendo su despedida de las redes sociales.

«Su alma ya sabía que se iba a marchar. Nada es casualidad y esta imagen tampoco», «Es increíble este posteo. Cerrando los ojos con el Cristo de fondo. Y hoy se fue», y «Su alma ya sabía que se iba a marchar, un último suspiro, una última mirada, dios de fondo. Escalofríos por donde lo mires», expresaban los cibernautas.

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