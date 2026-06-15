Choque de helicópteros en Río de Janeiro: cuál es la principal hipótesis del accidente donde murieron Gaspi y Vigniale

El brutal accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, que dejó un saldo de seis muertos —entre los que se encontraban el youtuber argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree—, avanzó a una nueva fase de investigación. Las autoridades brasileñas comenzaron con las primeras pericias para determinar qué fue lo que ocurrió en el trágico suceso que conmocionó al mundo de las redes sociales y la música.

El incidente tuvo lugar a las 8:59 (hora local), equivalentes a las 11:59 en horario GMT, durante la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. La tragedia se desató en la zona oeste de la ciudad carioca y muy cerca de la Avenida das Américas, la principal vía que une a todos los barrios de Río de Janeiro.

El nuevo video del trágico impacto

En las últimas horas, y según publicó el medio brasileño Metropoles, salieron a la luz nuevas imágenes correspondientes a una cámara de seguridad que captó, desde varios kilómetros de distancia, la secuencia letal. De acuerdo a lo que se observa nítidamente en el video y a los testimonios de los testigos presenciales, uno de los helicópteros embistió desde atrás al otro en pleno vuelo, lo que produjo la caída inmediata de ambas máquinas.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="pt" dir="ltr">🚨 Nova imagem mostra colisão entre helicópteros que deixou 6 mortos <a href="https://t.co/x7nUPaLoJt">pic.twitter.com/x7nUPaLoJt</a></p>— Metrópoles (@Metropoles) <a href="https://x.com/Metropoles/status/2066489953081528473?ref_src=twsrc%5Etfw">June 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Tras el violento impacto en el aire, una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. Este choque provocó un incendio de enormes proporciones que alcanzó una estación de carga, desatando una serie de reacciones en cadena que destruyeron por completo unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al escenario del desastre localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, tras expandir el perímetro de búsqueda, los rescatistas hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Una vez que se logró realizar el reconocimiento forense, las autoridades difundieron las identidades de los fallecidos. En la aeronave principal viajaban el influencer Gaspar Prim Díaz, el cineasta Lucas Vignale, el cantante Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves —también conocido como Lucas Frota— y el piloto Alexandre Souza. Mientras tanto, en el otro helicóptero viajaba únicamente el piloto, identificado como Charles Marsillac.

La principal hipótesis del trágico accidente en Río de Janeiro

La línea de investigación que cobra mayor peso en estas primeras horas apunta a que al menos una de las aeronaves podría haber estado operando de manera irregular. En ese sentido, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció formalmente que investigará si los helicópteros involucrados realizaban un transporte ilegal de pasajeros al momento de la colisión.

El comunicado con la postura oficial fue emitido por el director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, quien precisó que la experiencia técnica no está bajo sospecha. Al referirse al estado de las máquinas y al profesionalismo de los conductores antes del accidente, el funcionario fue tajante: “Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”.

No obstante, a pesar de descartar fallas mecánicas o falta de pericia, el director ejecutivo de la ANAC advirtió que el foco central de la pesquisa recae estrictamente sobre la legalidad del servicio.

“Debemos verificar si estas aeronaves —o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros— realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, sostuvo Faierstein de manera textual, marcando así el rumbo de un expediente judicial que recién comienza.