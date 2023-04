«Tengo mucho más arrastre que el resto»: cuánto cobra Alfa de Gran Hermano para asistir a eventos privados

Walter «Alfa» Santiago es uno de los participantes más populares de Gran Hermano 2022. El controvertido concursante no llegó la final del reality pero goza de una enorme fama.

Luego de su paso por GH, Alfa aprovechó su popularidad para hacer distintas presentaciones en eventos privados.

En ese contexto, en LAM, difundieron un audio donde Alfa comenta cuál es el precio de su presencia para asistir a un evento.

«Es lo que están cobrando todos y yo te voy a cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Son mil dólares más el traslado«, dice Alfa en el audio difundido en el programa de América TV.

Marcelo Tinelli quiere a Alfa de Gran Hermano en el Bailando

Walter «Alfa» Santiago, exparticipante de Gran Hermano 2022, reveló que Marcelo Tinelli le propuso estar en el Bailando 2023.

«Yo soy el mismo loco de siempre, pero mi vida cambió rotundamente, no puedo ir a ningún lado. Lo de Marcelo es verdad, se contactó, quiere tenerme con él, no se de qué manera, pero quiere tenerme. Es muy fuerte que me pase esto a esta edad», contó el hombre de 60 años.