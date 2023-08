Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron y en redes estos memes causaron furor

Lo que era un rumor finalmente se hizo realidad este martes, cuando Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, de forma conjunta, anunciaron su separación en redes sociales. Como era de esperarse, la noticia generó todo tipo de reacciones y los memes fueron la constante en las distintas plataformas.

Los usuarios se dividieron entre aquellos que lamentaron la ruptura del futbolista y la cantante, y los que, con el humor que suele aparecer en estos casos, optaron por los chistes luego de que se confirmara la separación.

El reciente tatuaje de De Paul dedicado a Tini y la posible reacción de Cami Homs, la expareja y madre de los hijos del mediocampista, fueron algunas de las principales temáticas que, a pocas horas de la noticia, invadieron las redes sociales.

A continuación, los mejores memes tras el fin de la relación entre la artista y el jugador:

Cami Homs te pido por favor que no vuelvas con De Paul HERMANA NO VOS NO TENES FOTO CON LA COPA DEL MUNDO NI TUS HIJOS Y TINI SÍ REACCIONA BOLUDA RECAPACITA ÉL NO TE MERECE QUE SE QUEDE SOLO ª pic.twitter.com/8O3X8VB1zc