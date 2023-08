Video| Tini Stoessel y Rodrigo de Paul hablaron tras anunciar su separación: «Hicieron mucho daño»

Luego de rumores que se prolongaron por semanas, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su separación a través de un comunicado por la redes sociales. “Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”, lanzaron este martes para sorpresa de los fanáticos.

Luego de oficializarse la noticia, ambos protagonistas hablaron públicamente acerca de los motivos de su ruptura. Es que la cantante y el futbolista de la Selección decidieron desahogarse con el conductor de LAM (América), Ángel de Brito.

“Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió”, comenzó contando el conductor.

“Me dijo: ‘No hay terceros en discordia, por más rumores que veas. Rodrigo te lo va a decir también. No hay problemas en ese sentido. Solo que sentimos que estaba siendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que viene, más allá del amor, más allá del cariño’”, reconstruyó de Brito el diálogo que tuvo con la también actriz.

Asimismo, De Brito aclaró que la agenda de la cantante se encuentra llena de compromisos. “Ahora se va a quedar unos días más en Miami y después vuelve a Madrid para terminar su gira. Luego tiene que ir Puerto Rico, para grabar un video. Y después tiene que volver a Estados Unidos”, detalló Ángel.

El periodista también reveló el contenido de las conversaciones que venía teniendo con el volante del Atlético de Madrid. Incluso leyó al aire el último mensaje que De Paul le escribió.

“Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron”.

El mensaje del futbolista para el conductor cerró con un dejo de esperanza de cara al futuro: “Y seguir cada uno las cosas por su lado. Y poder empezar desde otro lado”.

Luego de repasar toda la información que obtuvo de boca de los propios protagonistas, De Brito la analizó. “Yo veo como dos situaciones distintas: Tini más firme ahora y Rodrigo como queriendo remontarlo”.