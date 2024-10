Tranquilidad para Nicole: Manu Urcera zafó de pagar una millonaria multa deportiva

José Manuel Urcera no deberá pagar por el momento los 10 millones de pesos de una multa deportiva impuesta por la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores de Turismo Carretera. El piloto informó que había apelado la sanción, luego de que él y su equipo decidieran no abrir el capó de su Ford Mustang en San Luis.

«Fui notificado el martes y creo que apelé miércoles o jueves. Me veo involucrado obviamente, creo que llegamos hasta acá trabajando todos en conjunto, el equipo asumiendo los errores que cometí en pista y obviamente que los apoyo si cometen un error fuera de la pista, lo que no considero que sea justo es que ese error que comete el equipo recaiga sobre mí, entonces obviamente me asesoré e hice el descargo correspondiente», comentó.

La decisión de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la categoría donde corre Manu Urcera

Los comisarios deportivos habían decidido multarlo con 10 millones de pesos y largar último en la serie en la que participe este domingo. No obstante, al haber iniciado un proceso de apelación, el castigo quedará en suspenso hasta que finalice todo. En ese sentido, la decisión definitiva impactará recién en el Gran Premio de San Nicolás, que se disputará el 20 de octubre.

La relación entre Manu Urcera y Emanuel Moriatis, dueño del equipo de TC

Emanuel Moriatis habló de la situación de su equipo en el Turismo Carretera, luego de ser excluidos. Aquella situación se motivó por una causa poco usual como la negativa a cumplir con la revisión técnica final del Ford Mustang de José Manuel Urcera en los términos que requería la denuncia que encaró Esteban Gini, oportunamente, al término de la primera fecha de la Copa de Oro 2024 que define al campeón en cinco competencias.

Ante todo, aclaró que hubo diálogo: «En la semana tuvimos una reunión con el equipo y con Manu«. Aclaradas las dudas internas, todos tienen el objetivo de continuar batallando, en materia deportiva, hasta las últimas fechas. «Estábamos para pelear la carrera si no fuese por ese pequeño toque o maniobra, que creo que fue de carrera, en la serie«, recordó el titular del Moriatis Competición sobre el cruce con Germán Todino en Paraná.

«Estamos enfocados 100% en andar rápido en las últimas tres carreras, descontar a Julián (Santero) y llegar a la última carrera con posibilidades matemáticas sería lo ideal», detalló el ex piloto.