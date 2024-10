Nicole Neumann estuvo con Pampita y reveló como la vio, tras la separación de Roberto Moritán

Pampita y Nicole Neumann participaron de la última grabación, este viernes, de Los 8 escalones. A ambas les preguntaron sobre Ricardo García Moritán y sorprendieron con sus respuestas.

Así respondían Nicole y Pampita al ser abordadas por los noteros

Pampita fue interrogada por la renuncia de Moritán a su cargo en la Ciudad de Buenos Aires. “Me estoy enterando por ustedes, estaba grabando, no sabía nada”, respondió la modelo.

Por su parte, Nicole asistió con su hijo Cruz Urcera y al ser consultada por la separación de Carolina Ardohain, expresó: “No me meto en cosas ajenas, la vi bien, profesional, haciendo su trabajo, estábamos trabajando. Cada pareja es un mundo, cada separación también”, comenzó declarando Nicole Neumann en un móvil con la prensa.

Nicole Neumann habló de la separación de Pampita y contestó si perdonaría una infidelidad | Pronto https://t.co/NrMISWFalS — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 5, 2024

“Nos vimos para empezar a grabar directo, terminamos y me fui corriendo para alimentar a mi niño. No me meto, no hablo de mi vida privada, menos me voy a meter en la de otros que no tengo idea”, agregó la modelo.

Nicole Neumann sobre las denuncias contra Roberto García Moritán

“No me interesa para nada entrar en polémicas y menos ajenas. No tengo idea, no lo conozco, no podría opinar. Siempre cualquier persona que elija primero a la familia, es lo que está bien”, sostuvo Nicole.