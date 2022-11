Vanesa Aranda, madre de El Noba: «A veces estamos en casa y viene, sé que es él»

Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, contó que recibe señales de su hijo fallecido en junio pasado. Dijo que siente su apoyo cuando alguien la critica. “Yo siempre lo voy a defender porque es mi hijo. Nadie me va a decir cómo fui como mamá o cómo fue él como hijo. Y en esas situaciones, yo siento que él me dice ‘Vamos Vanesa, vos podés’, porque siempre me decía eso”, sostuvo en una entrevista a El Nueve.

Aranda también contó que observó una clara señal de El Noba. «¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvimos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Y yo sé que era él. Ahí sí me di cuenta que era él. A veces estamos en mi casa viene, está y se va. Yo sé que es él”, agregó.

Por último, remarcó que su hijo está siempre en su corazón. «No sé si es el mismo colibrí, pero es un colibrí. Yo a mi hijo lo llevó acá: en mi corazón, en mi mente, y siempre está, cotidianamente”, concluyó.

Lautaro Coronel, conocido como El Noba, falleció en junio de este año, luego de permanecer internado durante 10 días en terapia intensiva. El cantante de 25 años- referente de la cumbia 420- estuvo en «estado crítico» luego de haber impactado contra un auto con su moto y haber caído al asfalto, sin llevar puesto el casco reglamentario.