Vanina Escudero habló de la pelea con Denise Dumas: ¿Qué dijo?

La relación entre Vanina Escudero y Denise Dumas, que supo ser una de las más sólidas del ambiente artístico, parece haber llegado a su fin de manera abrupta. La causa del distanciamiento fue una decisión que generó una profunda herida en la conductora: la remoción de su rol como madrina de Joaquina, hija de Escudero y Álvaro Navia.

El origen del conflicto entre Vanina Y Denise

Denise Dumas reveló en su programa que se enteró de esta decisión de manera sorpresiva, a tan solo un día del bautismo. «Me llamaron y me dijeron: ‘mañana la vamos a bautizar, con otros padrinos’. De golpe, me empezó a caer la ficha», expresó visiblemente afectada. La conductora aseguró que comprendió la situación en un primer momento, pero luego se dio cuenta de que la decisión le había causado un gran dolor.

Por su parte, Vanina Escudero utilizó sus redes sociales para explicar su versión de los hechos. La bailarina aseguró que la decisión de cambiar a la madrina se debió a la distancia geográfica y a la falta de contacto entre Denise y Joaquina durante la pandemia.

Habla Vanina al pais pic.twitter.com/5FKzEy6i2P — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 13, 2024

“Cuando nació Joaquina elegimos que Denise fuese su madrina, pero el mundo cambió para todos con la pandemia y, además, nos fuimos a vivir a otro país”, sostuvo la bailarina, que agregó: “Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo disfrutábamos de nosotros. Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse”.

«Ella necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella», justificó Escudero.