Yanina Latorre reveló el motivo por el cual se distanciaron Vanina y Silvina Escudero

Las hermanas Vanina y Silvina Escudero atraviesan un gran distanciamiento desde hace ya varias semanas pero, a pesar de mostrarse afectadas por ello, ninguna de las dos salió a aclarar la razón de la pelea.

¿Por qué se distanciaron Vanina y Silvina Escudero?

En LAM, la panelista Yanina Latorre contó por primera vez que hay detrás del distanciamiento entre las mediáticas hermanas y aseguró que se trataría de un problema económico luego de que Vanina regresara al país junto a su familia.

“Yo tengo entendido que el marido de Silvina les prestó dinero porque no estaban bien económicamente y quedaron complicados. Ahí es donde viene el problema”, reveló Latorre.

Y detalló: “Les prestó dinero, el marido de Silvina que es empresario, le da laburo a Waldo, porque él llega sin nada y tiene una familia que mantener, no vinieron con guita de Uruguay”.

En medio de la pandemia por el COVID-19 en Argentina, Vanina Escudero y Álvaro Navia tomaron la decisión de mudar su familia a Uruguay.

“Silvina se asocia con Vanina en los trajes de baño y todo venía del matrimonio de ella. Ahí empezaron a haber rispideces porque no volvía la guita, medio que se enfrentan porque eran las dos pero venía la plata de un solo lado, más el laburo, la guita prestada, y no había como ánimo de devolución ni de portarse como ellos pretendían”, siguió.

Finalmente, Yanina dejó en claro la verdadera situación que atraviesan las hermanas Escudero: “Fue todo por guita, porque ellos le dieron una gran mano y no sé no si no fueron agradecidos, o que no la devolvieron, o no se portaron como deberían después de que los ayudaron”.