Denise Dumas y Vanina Escudero protagonizaron una fuerte pelea : “Es un dolor enorme”

Denise Dumas y Vanina Escudero eran grandes amigas, al punto tal que la bailarina eligió a la conductora para que fuera la madrina de uno de sus hijos. Sin embargo, en los últimos días decidió quitarle ese “cargo” debido a una pelea que tuvieron.

¿Por qué se pelearon Denise Dumas y Vanina Escudero?

Vanina estuvo viviendo unos años en Uruguay junto a su marido Álvaro Navia y sus dos hijos, pero al regresar tuvo varios conflictos. Inclusive está distanciada de su hermana Silvina, con quien compartía una relación muy cercana y hasta tenían varios proyectos laborales juntas.

“Vanina y Navia la corrieron a Denise del madrinazgo que ya tenía de su hija cuando ellos se fueron a vivir a Uruguay. Las excusas fueron: ‘Bueno, estamos muy lejos…’», contaron en Intrusos y luego mostraron una nota a Denise dando detalles de este tema.

La palabra de Denise Dumas

“A Vanina hace bastante que no la veo, mucho. Después de la pandemia, creo que hace años. No hablamos hace ya tiempo. Me sacó el madrinazgo y no sé si tenemos diferencias, son decisiones. Ellos estaban viviendo allá en Uruguay y en ese momento de la pandemia no se podía viajar. Cada uno elige lo que cree que es lo mejor para su hijo. Decidieron elegir como padrinos a sus papás, que tienen una relación más cotidiana”, explicó Dumas.

“Yo me hubiera manejado distinto. Obviamente, es un dolor enorme. Es como ‘guau’, es un dolor grande para mí. No se pudo hacer el bautismo cuando Joaquina era chiquita y se pasó. Me avisó y me dijo: ‘Se va a bautizar mañana’. Me avisó con un día de anticipación y era en Uruguay, yo estaba en Buenos Aires. Y no era la madrina. Nos merecíamos esa charla por lo menos para no verlo en las fotos después”, agregó la conductora.

“Aprendí un poquito que cuando alguien te lastima muy fuerte, hay que tomar distancia. Quedó una relación bien, pero con distancia. No estamos peleadas, pero sí muy distanciadas”, explicó Denise Dumas.

La palabra de Silvina Escudero

La que optó por no hablar sobre el tema fue Silvina Escudero, que reconoció un distanciamiento con Vanina, pero prefirió no dar demasiados detalles por el amor que le tiene a ella y a sus sobrinos.

En Intrusos deslizaron que los problemas estarían relacionados a malos entendidos económicos que se dieron en los últimos tiempos.