Vicky Zipolitakis en una batalla legal con su ex: aseguran que Javier Naselli busca renunciar a su paternidad

Vicky Xipolitakis y su exmarido, el ejecutivo bancario Javier Nasselli, continúan en una batalla legal por la custodia de su hijo, a pesar de haberse separado hace varios años. Según información en Puro Show, el especialista en finanzas le habría pedido al juez dejar de vincularse con el niño de seis años.

El insólito pedido del ex de Vicky Xipolitakis a un juez

Javier Naselli aseguró que no puede tener contacto con el hijo de 6 años que tuvo con Vicky Xipolitakis y por eso decidió hacer una presentación a la Justicia.

Según informaron en Puro Show: «cuando ellos se separan ella lo denuncia a él por violencia, llama al 911 y hace una causa. Pero cuando hay una causa de este tipo lo que no se deja de hacer es seguir vinculándose con los hijos, porque la violencia no fue con el hijo, y el niño tiene derecho a vincularse con su padre. Victoria se lo estaba impidiendo al padre y él estuvo mucho tiempo tratando de vincularse con el nene con asistentes sociales«.

«Siempre fue muy problemático todo. Hace días me enteré de algo insólito que nunca había escuchado: ‘Javier Naselli le solicitó al juez la suspensión de revincularse con su hijo, renunció a seguir viendo a su propio hijo. Javier Naselli se cansó de que todo el tiempo hubiera problemas para seguir viendo a su hijo y cuenta por qué justifica esta decisión», relató la panelista Fernanda Iglesias.

“Él cuenta que va a buscar al hijo con el asistente social. Sucede una situación donde le tiene que poner límites al hijo y el niño le dice algo que a Javier lo asusta: ‘te voy a denunciar’. Cuando vuelven a la casa de la madre el niño le dice a su mamá que su padre le pegó. Javier dice que esto va a suceder todo el tiempo porque ella lo educa de una manera que si se le pone límites el niño lo entiende como violencia”, continuó Iglesias.

«Es un delito si él no le avisa a la Justicia que se va a desvincular, porque sino pueden acreditarlo como abandono de persona. Son cuestiones legales», aclaró Angie Balbiani. «Tengo 60 años, vivo en el exterior. Viajo casi todos los meses para intentar ver a mi hijo con resultado negativo, de hecho no lo veo desde julio pasado», habría dicho Naselli.

«Ni siquiera se me permite ningún contacto por otro medio pese a no tener ningún perímetro de exclusión. En aras de que no se presione más a mi hijo y no siga escuchando barbaridades de su padre doy este pasado a un costado», dijo el padre del niño.

Qué dijo Vicky Xipolitakis sobre la complicada situación con su ex

Al ser consultada sobre pedido a la Justicia para que no exista más vínculo de su hijo con su padre, Victoria Xipolitakis intentó mantenerse al margen.

«Es un tema que prefiero no exponerlo por el nene que está muy grande. En su momento, cuando se expuso, no funcionó, no estuvo bueno y hiere mucho. Prefiero arreglarlo de la mejor manera, prefiero no opinar nada públicamente», dijo la mediática.

«En el medio hay una personita a la que hay que cuidar, ya entiende todo, hay amiguitos del jardín, ojalá todo se solucione. Soy una gran mamá y mi hijo es mi prioridad, quiero lo mejor siempre para el nene. Si está la Justicia en el medio es porque la necesitamos», cerró la actriz.

