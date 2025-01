El ex de María Fernanda Callejón aseguró que atravesó problemas de salud por la pelea con ella

La relación entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto terminó muy mal y no logran llegar a un acuerdo económico. Él está muy enojado porque paga la hipoteca de su casa, la cual utiliza ella para vivir con la pequeña hija que tienen en común.

Ricky Diotto: «Quiero terminar con esto de alguna manera, por el bien de nuestra hija»

En diálogo con Desayuno Americano, el odontólogo contó que sus amigos lo están ayudando para que pueda ponerse en pie nuevamente.

«Es un consultorio de 10 metros para empezar a levantarme. Yo lo único que quiero es preservar lo poco que construimos, nada más. Hay 10, 5 para vos, 5 para mí, chau. Y que la gente no pierda nada», contó Diotto.

«Quiero terminar con esto de alguna manera, por el bien de nuestra hija. Las personas de bien reciben las cosas como personas de bien», aseguró el hombre, que está muy afectado por la pelea, al punto que comenzó a caerse el pelo y los dientes.

El exmarido de Fernanda Callejón aseguró que no reclama nada que no le corresponda

“Yo me estoy haciendo cargo de prácticamente todo, como siempre lo hice. No ha cambiado mucho. Estoy pagando la hipoteca, llegué a un acuerdo con el banco y estoy pagando la deuda para no perder la casa”, había contado en Puro Show.

Tampoco le gustó ver cómo su ex disfruta de la propiedad con su nueva pareja, el exfutbolista Fernando Gamboa: “Sí, están ahí, ¿qué querés que haga? A mí me daría mucha vergüenza vivir en un lugar que está pagando otra persona. Yo estoy alquilando un lugar y estoy pagando un alquiler para que vivan otras personas”.

“Llega un momento que no se puede sostener más. La verdad siempre gana. No estoy reclamando nada que no me corresponde, ni siquiera reclamo lo que me corresponde«, afirmó.