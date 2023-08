Video| Cumplió 18 años y se volvió viral por un extraño festejo: se colgó una túnica con billetes de $1000

Una curiosa costumbre de Bolivia, que involucra a nuestra moneda nacional, se volvió viral en TikTok. La misma consiste en que cuando un joven cumple los 18 años de edad, se le realiza una gran fiesta y se le debe regalar dinero para su futuro. Lo particular es que el presente debe colgar del cuerpo del festejado.

El usuario @limberg_n compartió algunos videos de la increíble fiesta que le organizaron a Yeizon por su cumpleaños número 18.

En la filmación se puede observar al joven vestido en lo que parece un traje de billetes de mil pesos argentinos. Además, en los primeros segundos el padrino del cumpleañero, también vestido formalmente, le cuelga otra tanda de billetes al muchacho.

El generoso hombre, antes de entregar el regalo, le confirmó al presentador que se trataba de una increíble suma de 150 mil pesos. Entre música, saludos y fotos, el joven comenzaba a disfrutar de sus nuevos ingresos.

Costumbre boliviana en Argentina: cumplió 18 años y su padrino le regaló $150.000 en billetes de $1.000, el equivalente a un mes de alquiler.



Con US$200 se ahorraban de colgarle todo eso. pic.twitter.com/KUiCEiFWpV — Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) August 20, 2023

Sin embargo, el tipo cambio que rige en la Argentina dio lugar a las bromas de los internautas. “Lo cambia a dólares y tiene 10 billetes de 100 dólares”, “Por que muchos lo dicen no vale nada la plata Argentina. Obvio que sirve. Otros ni mil pesos no están pudiendo regalar, o no?”, “Que lindoooo lo importante es el gesto no el valor monetario los felicito”, fueron tan solo algunas de las reacciones.

El video viral obtuvo más de 5 millones de reproducciones en TikTok, y entre ambas redes sociales superó los 300 mil “Me Gusta”. Los usuarios argentinos no se mostraron ajenos a la extraña tradición del país vecino.