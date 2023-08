Video| Subió a una aerosilla en el cerro Catedral de Bariloche y temió por su vida: «Casi me doman»

Un usuario denunció a través de las redes sociales una peligrosa secuencia que vivió a bordo de una aerosilla en el cerro Catedral de Bariloche. Según mostró en una filmación, la protección de su asiento se encontraba «trabada», por lo cual habría viajado -desde una altura considerable- sin ningún tipo de seguridad.

«Casi me doman«, escribió @peskmusic en la descripción de su publicación, donde mostró el momento de tensión que le tocó atravesar.

«¿Saben qué me acabo de percatar? Que todas las aerosillas traen eso (un seguro de contención) y la mía se trabó. No la puedo bajar«, comenzó diciendo en su relato.

Y seguidamente, se alertó por el riesgo inminente que atravesaba: «Me di cuenta recién, pensaba que esto era re peligroso».

«Estoy agarrado, porque no se si me mande de prepo, no sé qué onda. Estoy re alto, me llego a caer acá y calculo que sobrevivo pero me parto«, confesó tras dejar un consejo a los demás esquiadores para que tomen las debidas precauciones a la hora de subirse a una aerosilla.

Como era de esperar, el posteo cosechó más de 460 mil me gustas y más de un centenar de comentarios.

Desde la administración del centro invernal se expresaron acerca de la secuencia viral. Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO advirtieron que se hicieron las verificaciones pertinente a las instalaciones y plantearon dudas a cerca de la «veracidad» del hecho.

«Hicimos las verificaciones y no hay ninguna silla que presente un inconveniente. Este medio funciona habitualmente transportando a más de 2000 personas por hora y no tuvimos ningún tipo de comentario al respecto», señalaron.

Y además, precisaron: «No sabemos de qué fecha es ese video, ni la veracidad de la situación. Creemos que si verdaderamente estuviera viviendo una situación de tanto riesgo lo hubiera comentado al personal en la plataforma de desembarque en el momento».

Además, añadieron que el medio se encuentra «operativo». Por estas horas, el espacio se encuentra cerrado solo por las condiciones climáticas.