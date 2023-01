Video: el enojo de Pampita con los participantes de El Hotel de los Famosos 2

Uno de los programas más comentados en redes es el Hotel de los Famosos 2, que en sus inicios sorprendió por algunas celebridades que lo abandonaron, entre ellas Charlotte Caniggia. Este lunes se vio una situación muy particular. Pampita, la conductora del ciclo, se molestó con la actitud de los participantes.

“¿Y el delantal?”, la interrogó a Marian Farjat, que esta semana es staff, luego de ver que llegaba solo con un vestido.

“Lo perdí, no sé dónde está porque uno de los huéspedes me dejó que me meta en la pile”, comentó entre risas la exparticipante de Gran Hermano.

Esto no lo gustó en nada a Pampita, quien no lo dejó pasar y la retó. Además apuntó contra Martín Coggi y Alejo Ortiz, que estaban también en ese momento . “No sé si se pueden meter a la pile. No se puede”, expresó.

Y la conductora agregó: “Muchas irregularidades hay en el Hotel. Va a tener que venir Gabriel Oliveri para poner orden. No me corresponde, pero me parece que no”, les dijo.

Por último, hizo una advertencia. “Lo pueden elegir para que perdure siendo staff, así que tengan cuidado con esos atrevimientos”, sostuvo.