Leo Messi en Urbana Play: los mejores memes que dejó la entrevista de Andy Kusnetzoff

Lionel Messi brindó una extensa entrevista a Urbana Play. En ella, el crack rosarino dijo que le hubiera encantado recibir la Copa del Mundo de parte de Diego Maradona, lamentó lo ocurrido ante Países Bajos y destacó la «locura» de la gente que fue a recibirlos para los festejos en la Ciudad de Buenos Aires.

La entrevista también tuvo repercusiones en redes sociales donde el más castigado fue el entrevistador Andy Kusnetzoff, quien le leyó una carta a La Pulga.

«Obviamente me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa. Si hubiese estado, creo que me la hubiese entregado él. Pero, si no, hubiera querido que viviera todo esto, con lo que él amaba a la Selección», expresó Messi en la entrevista radial.

El capitán argentino también admitió que no le gustó la «imagen» que dejó durante y después del picante partido contra Países Bajos. El «Topo Gigio» y el «Andá para allá, bobo» fueron dos de las hechos más recordados del Mundial.

Lionel también repasó lo que fue el histórico y multitudinario festejo por el título Mundial de Qatar 2022 y consideró como una «locura ver la felicidad de la gente» que salió a la calle. La Pulga además valoró el comportamiento de las cinco millones de personas que salieron a la calle a agasajar a los campeones.

Lionel Messi en Urbana Play: los memes de la entrevista

