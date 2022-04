Video: el incómodo momento que le hizo pasar Andy Kusnetzoff a Diego Iglesias en la radio

El periodista Diego Iglesias protagonizó un incómodo momento al aire del programa radial «Perros de la Calle», en Urbana Play, cuando una oyente se comunicó con la emisión y aseguró haber salido con él recientemente.

El video se viralizó en redes sociales, donde se observa al comunicador sorprendido por la llamada y muy poco involucrado con la situación. Durante toda la charla, Iglesias negó conocer a la oyente y se notó lo molesto que estaba en el aire.

En la última parte de la emisión de este martes de Perros de la Calle, el conductor Andy Kusnetzoff dijo: “La persona que llamó es un forense de citas para alguien que está acá».

A continuación, una mujer expresó: “Hola, Diego, ¿cómo estás? Así dejo tranquilo al resto del grupo». De inmediato, Diego Iglesias quedó desencajo y contestó: “Estoy en contra de esto, ya lo digo, estoy en contra. No sé quién es, pero estoy en contra».

“¿Salieron hace mucho con Diego?”, indagó Kusnetzoff. “No, no, hace muy poquito. Tampoco salimos”, respondió ella. “No, no, no sé quién es, de verdad”, intervino Iglesias, aún más incómodo.

Para contextualizar, la mujer agregó: “Voy a decir dos palabras: cumpleaños y Oscars«. «No sé quién es, de verdad”, reiteró el periodista, cada vez más molesto.

El incómodo momento de Diego Iglesias en #PerrosDeLaCalle pic.twitter.com/GqmNScm89C — Real Time 📈 (@RealTimeRating) April 11, 2022

Una vez más, Laura afirmó que vio la entrega de los premios Oscar con Diego y él sostuvo: «Es falso». “Está bien, si no se acuerda…”, insistió la mujer.

Luego del tenso momento, Diego dijo: «Pensé que era un chiste que estaban armando ustedes. No sé quién es, de verdad». A su vez, Andy justificó: «Nos dijeron eso y le creímos. Después puede ser que sí o que no, pasó un montón de veces».

«No sé de qué habla. Me quedé así porque sentí como que era un chiste o algo que estaban armando», aseguró Iglesias y agregó: «Yo no entendí qué estaba pasando, pero todo bien. Esta situación es incómoda porque me ponen a mí en un lugar de tener que decir lo que es verdad ‘no sé quién es’. No tendría ningún problema de decirlo, por eso no entiendo».

«No salió como lo estábamos pensado, que era una sección de humor. Yo le creo a los oyentes, después puede pasar esto. No estoy diciendo que no sea verdad lo de ella. Le creo a Diego también», concluyó Andy.