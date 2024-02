Video | El inolvidable gesto de Abel Pintos con un cantante que le hacía un tributo: «Sos enorme»

Luego de su paso por la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén y de ser noticia por referirse a los recortes en cultura, Abel Pintos causó furor en redes por un inolvidable gesto con un cantante que le hacía un tributo, en la localidad bonaerense de Glew.

Artistas que llenen estadios hay muchos, pero ninguno con tu corazón. Sos el uno indiscutido, de esto hablo cuando digo "este amor que es de todos" porque siempre estás ahí para los que te amamos. Gracias por ser vos, Abel.

Te amo para siempre @AbelPintos ♥️ @abelpintosart pic.twitter.com/0EMmQdD9ks — milu (@milubratina) February 17, 2024

Allí, el reconocido artista decidió realizar un alto en su atareada agenda y visitar a Nahuel Ponce, un joven interprete que se encontraba realizando un show tributo a él, incluso con un look similar.

Una vez en el lugar, la presencia del autor de ‘No me olvides’ enfervorizó a los espectadores, que rápidamente comenzaron a registrar el momento con sus celulares, pero, sobre todo, al propio Ponce, quien no pudo disimular su sorpresa y felicidad.

En las imágenes se puede ver incluso como el joven cantante se quita sus lentes para constatar si efectivamente era Pintos el que entraba en el local. Ya en el escenario, ambos se dieron un abrazo y el artista oriundo de Punta Alta siguió la canción que interpretaba su admirador.

Abel pintos y el recuerdo de los tributos a Sabina y Arjona

Tras el emotivo encuentro, Abel tomó el micrófono y agradeció al público «por el apoyo que le están dando a él porque de alguna forma me están apoyando a mí«.

Y explicó: “Hace dos días veo en mi Instagram, en realidad siempre veo que en distintos lugares hay personas que hacen esto del tributo, viste. Cuando yo era chico, cuando recién llegué a Buenos Aires, mi salida del fin de semana era ir a ver en la época del furor de los tributos de Sabina y de Arjona, entonces yo iba por los bares y veía a los artistas que hacían tributos de ellos, estamos hablando del año 2001″, comenzó en su relato.

El compositor rememoró entonces aquellos años, al señalar que «yo veía con el amor y el respeto con el que hacían eso, y la magia con la que invitaban al público a vivir ese concierto de la misma manera en la que vivía los conciertos de Sabina y Arjona«.

Por eso, Pintos aseguró que fue «muy emocionante cuando empecé a enterarme que hay gente que hace eso con mis canciones, a mí me parece una locura, me parece un gesto hermoso». «De alguna forma me dije ‘se juntaron todos los planetas, estoy en Buenos Aires, tengo el tiempo, me voy a caer en Glew a darte las gracias y en nombre tuyo a través de ustedes y sus conciertos’”, finalizó.

Ponce, por su parte, dio las gracias a su referente por el gesto, afirmando no tener palabras «para describir la epicidad del momento que acabo de vivir». Con un mensaje en redes, manifestó su «infinito agradecimiento, por tu humildad, grandeza».

«Es un honor haber cantado un ratito juntos, gracias. Atesoraré este momento por el resto de mis días. Sos enorme”, cerró.

Con información Infobae