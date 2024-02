Video | Jonatan Viale se metió entre Milei y Lali: volvió a aparecer Neuquén en las críticas

Jonatan Viale se hizo eco de la polémica entre Javier Milei y Lali Espósito. El periodista criticó duramente a la artista, quien criticó al presidente desde arriba del escenario del Cosquín Rock, y terminó envolviendo entre los cuestionamientos a la provincia de Neuquén.

En el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia, Viale le tiró con todo a la artista y a su pareja Pedro Rosemblat, de marcada simpatía con el kirchnerismo. «¿Los antipatria? Una terminología… le está afectando el novio, ¿no?«, lanzó al aire.

Seguidamente, cuestionó la terminología empleada por Espósito para cuestionar a Milei por sus medidas de Gobierno: «Pero en serio, ¿los antipatria? Terminología vieja, categorías de los ’60. Lali, una mujer tan inteligente, distinguida, ídolo popular… dejate de joder, atrasa. Pero si a ella le gusta usar esa palabra…», sumó indignado.

Seguidamente, comenzó a realizar un recorrido por el enfretamiento político entre el mandatario y la artista. Allí, vinculó la actuación de Lali en la edición 2023 de la Fiesta de la Confluencia, por la cual fue señalada de cobrar un «millonario» importe.

«¿De dónde viene esta pelea? Lali fue muy criticada por ser contratada por diferentes gobernaciones y municipios por sus shows. El año pasado le molestó mucho que digan que el gobierno de Neuquén le había pagado un recital por 40 palos«, precisó.

«Milei también la chicaneó… ya venía desde hace rato la pelea. El punto es que Milei está recibiendo todo tipo de dardos de estos artistas que, casualmente, se despertaron porque se quedaron sin contrataciones del Estado«, opinó Viale en un video que circuló por X (ex Twitter).

El periodista se interrogó por los cuestionamientos de parte de los sectores culturles: «Preguntas básicas; si tu familia no come, ¿vos sacás entradas para el cine o el teatro? Hay que priorizar gastos. Hoy la cultura no es prioridad. La prioridad está en resolver la pobreza«.

Seguidamente, habló de Dillom y su frase contra el ministro Luis Caputo. Además, comparó los dichos con los expresados semanas atrás por el dirigente gremial Pablo Moyano, quien aseguró que al funcionario lo «iban a llevar en andas al Riachuelo». «Es un rapero, es cultura, es Lali», ironizó Viale al señalar esa frase como «violencia política».

«En Argentina la violencia solo molesta cuando es hacia el kirchnerismo«, sentenció.

Qué pasó con Lali y Milei en el Cosquín Rock

Lali Espósito pasó por el Cosquín Rock durante el fin de semana largo y apuntó una vez más contra Javier Milei. A través de una contundente frase, la artista se despachó contra el presidente luego de sus idas y vueltas.

La cantante se presentó en el festival de música y cuando interpretó el tema Quiénes son?, el cual grabó junto a Moria Casán, le cambió la letra a una parte de la canción.

En vez de cantar «que si fumo, que si vivo, que si digo. Que si bebo, que si a tantas me he besado«, Lali Espósito sentenció picante: «Que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado«.

En otro tramo del show, la famosa dio un breve discurso defendiendo la cultura y le dedicó su canción K.O a los «antipatria«: «Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy«.

«Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás», siguió. Y agregó: «Esto depende de nosotros, quienes estamos acá arriba con ciertas responsabilidades, y de ustedes también, con mucho amor, de acompañar y defender».

«Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria… Todos«, cerró Lali Espósito.

Milei no respondió publicamente a los dichos de Lali, pero se despachó dando «me gusta» a una serie de publicaciones en contra de la artista.