Video: el guitarrista de los Guns N´ Roses mostró la escultura de un artista de Neuquén

Las creaciones de Guilermo Galetti, tienen gran repercusión. Ahora una de sus obras llegó a Slash, mítico guitarrista de los Guns N´Roses. El artista de Villa La Angostura hizo una escultura móvil que fue destacada por el músico internacional.

«Siempre es una satisfacción cuando valoran nuestro trabajo. Y a veces llega a gigantes que tienen la humildad de detenerse a contemplarlo«, escribió el artista local en sus redes al mostrar que el artista había publicado su trabajo.

También, comentó cómo fue que se enteró. “Hoy (por ayer) un seguidor me lo mandó emocionado. No entendía nada, consulto, veo la cuenta de Slash y ahí estaba la estatuilla moviéndose. Ahí nomás me fui corriendo al traductor de Google para agradecerle en inglés y mandarle saludos desde la Patagonia”, relató al medio DIario Andino.

La publicación que hizo el guitarrista ya supera los 100 mil likes. “Esta obra era algo que quería hacer hace tiempo, pero no inspirado en un guitarrista en particular, sino en el mensaje poderoso que transmite la guitarra , el cuerpo medio encorvado y la cabeza agitándose al ritmo del heavy metal. Es un género de rock que me gusta mucho y ya tenía idea cómo iba a ser el mecanismo de velocidad de una mano, el movimiento de la cabeza y la otra mano lo que hacía. Con eso resuelto y la inspiración e lo que significa, lo hice con la intención con que hago esto: disfrutarlo», describió Galetti al medio cordillerano.

El video que compartió el guitarrista de los Guns N´ Roses