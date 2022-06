Video: la increíble sorpresa de Antonela Roccuzzo con la que conmovió a Darío Barassi

Hace tiempo se conoció que Antonela Roccuzzo es fanática del ciclo «100 argentinos dicen», que lidera Darío Barassi en El Trece, a partir de un mensaje que ella le envió al conductor a través de redes sociales.

A partir de esa acción, Barassi bromea – con cariño – con que es amigo de la familia ya que tiene una fluida conversación tanto con ella como con Lionel Messi.

Ahora, el conductor quiso saludar al astro futbolístico por su cumpleaños y, como el programa se emite grabado, se equivocó en la fecha emitida de su mensaje.

«Anto, ¿qué hacés? Acá Barassi. Bueno, escuchame, reina, sé que es el cumple de Lio hoy. Me acordé yo solo, nadie me hizo acordar en el programa, y estamos con la producción viendo qué mandar ¿Qué necesitan, un salame? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran, les mandamos. No sé, unas facturas ¿Están acá o están allá? ¡Están acá en Rosario!» le envió en plena emisión.

Así fue que Antonela le envió un mensaje de voz para corregirle el error y aprovechó para hacerle un especial pedido.

«Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación. No, y aparte hoy llegamos a Barcelona. Se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que aprovechamos acá unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien», le envió Antonela.

Sin embargo, eso no fue todo. Si no que hubo una sorpresa más. “¿Sabés quién me creo que soy? El mejor amigo de Messi”, bromeó el conductor.

