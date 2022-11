Video: un auto Tesla, fuera de control, mató a dos personas en China

Un trágico siniestro vial, protagonizado por una vehículo Tesla, tuvo lugar en la ciudad de Guandong, China. Allí, el pasado 5 de noviembre el auto eléctrico se aceleró a gran velocidad cuando trataba de estacionar. El hecho dejó dos personas muertas y otras tres heridas de gravedad.

Según medios locales, un auto Model-Y de la reconocida marca del magnate Elon Musk, que funciona con el sistema de piloto automático, realizó una maniobra para estacionar pero perdió el control y aceleró a toda velocidad por una ruta.

Según las imágenes difundida en redes sociales, en un principio el auto eludió varios vehículos pero poco después embistió motos y bicicletas. Finalmente terminó estrellando contra un local de alimentos.

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.



It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B