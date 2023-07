Video: Yanina Latorre se mostró indignada luego de perder en los Premios Martín Fierro 2023

Yanina Latorre se mostró indignada en los Premios Martín Fierro 2023. Estaba nominada como Mejor Panelista junto a Mariel Di Lenarda y Sol Pérez pero la desilusión fue total.

La integrante de LAM, el programa de América TV, era la favorita pero Aptra no lo entendió así. Finalmente la panelista Mariel Di Lenarda de Nosotros a la Mañana se llevó la estatuilla.

«Esta es la parte fea… tengo que poner cara de pelotud…, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verg… decirles. ¡Perdí! ¡Están todos indignados, me estalla el teléfono! Diego está que se lo llevan los demonios», señaló Latorre en un video que subió a su cuenta de Instagram.

«Para mí es una broma de mal gusto«, acotó Diego Latorre, que estaba junto a su esposa en los premios Martín Fierro 2023. Ángel de Brito, por su parte, fue tajante: «Injusticia total. ¡Váyanse a cag… Aptra!».

Yanina Latorre reacciona luego de perder el #MartinFierro a Mejor Panelista:



“Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles” pic.twitter.com/15PV6mm2TP — fefe (@fedeebongiorno) July 10, 2023

Karina, «La Princesita» muy cerca de un exGran Hermano

A Karina, «La Princesita» se la vio muy cerca de Alexis «El Conejo» Quiroga, exparticipante de Gran Hermano 2022. La información la dio a conocer Pampito, panelista del programa Mañanísima de Ciudad.

«Una mega famosa estuvo en el after party de los Martín Fierro y se fue con un exGran Hermano. Se fueron con Marcos. ¿Pasó algo entre ellos?, se preguntó.

«Qué bien le vendría a La Princesita otro amor y sentirse bien. Yo quiero que esté bien», deseó Carmen Barbieri, luego de la información.

“Ya estaba amaneciendo. ¡Se fueron tarde! Si bien Marcos les hizo el aguante, Karina se fue con el Cone y se habrían ido a la casa de ella”, detalló el panelista.