Viviana Canosa liquidó a Yuyito González: «La Argentina es un carnaval»

Viviana Canosa cruzó duramente a Yuyito González, la actual pareja del presidente Javier Milei. Todo ocurrió en el regreso de Viviana a Radio Rivadavia con su programa Libertad de Expresión. Allí la periodista se mostró enojada por la utilización de la Quinta de Olivos que está haciendo Amalia.

Por qué Viviana Canosa destrozó a Yuyito González

«Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella ‘ja ja ja'», comentó Viviana Canosa en su programa radial.

Luego de la crítica de Canosa, Socios del Espectáculo, el programa de El Trece, fue a buscar a Amalia «Yuyito» González y le consultaron si por utilizar las instalaciones de Olivos ahora es «bancada» por la población argentina.

«A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas… esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras», consideró la pareja de Milei.

«La gente que opina es muy opinable, es gente de la cual se podría opinar y mucho. Yo no escucho porque cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas… escucho a mis hijos y a mi pareja. No me pongo a escuchar gente mala», cerró Yuyito.

El romántico mensaje de Yuyito González a Javier Milei

Amalia Yuyito González realizó un romántico posteo con dedicación a su novio, el presidente de la Nación, Javier Milei. El motivo de festejo tiene que ver con el segundo mes que celebran juntos en lo que va de su relación, que comenzó en mayo de este año, pero se blanqueó públicamente en agosto último.

«El 22/5 en el Luna Park nos dimos nuestro primer beso… el 13/8 les contamos a todos de nuestro amor… Hoy hace dos meses de ese día. Feliz mesario amor mío @javiermilei. Te amo», escribió la exvedette en su cuenta de Instagram, donde la siguen 120 mil usuarios. En ese sentido, compartió un reel con las mejores fotos de su relación.