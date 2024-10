Yuyito González apuntó contra Mirtha Legrand: «La toxicidad, afuera»

Mirtha Legrand comentó en su programa que no le gusta la pareja que conforman el presidente Javier Milei y la exvedette Amalia «Yuyito» González.

La palabra de Amalia Yuyito González

Al ser consultada sobre esto, la conductora de Empezar el día destacó que desde que está de novia se siente muy agredida. «Nunca me hicieron tanto bullying como en este momento», dijo a Socios del Espectáculo.

«Hay que tener escucha selectiva. La toxicidad, afuera», aseguró la novia del Presidente, que le restó importancia a la opinión de Legrand: «No sé qué dijo Mirtha ni me interesa. Para mí no es importante nadie que me tire mala onda».

«Nunca recibí tanto bullying como en este momento de mi vida. Pero yo estoy tan feliz que me banco el bullying y además mucha bolilla no le doy», agregó González.

Por último, dio detalles sobre su mudanza a la Quinta de Olivos, que se hará en breve: «Lo tenemos programado para dentro de no demasiado tiempo. Mientras tanto, estamos todo el tiempo que podemos juntos, nos encanta, estamos felices. Y bueno, lo disfrutamos».

Mirtha Legrand opinó sin vueltas sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei

Mirtha Legrand opinó este martes en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre la pareja de Javier Milei y Yuyito González y fue contundente.

Durante la gala de Fundaleu, la cronista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quiso saber si tenía la idea de hacer algún programa especial, quizás con Susana Giménez como invitada. “No, ninguno”, le respondió.

Luego, la notera le preguntó por la relación del Presidente con la conductora y afirmó sin filtro: “No me gusta”.