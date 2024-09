Yuyito González confirmó que comenzó su mudanza a la Quinta de Olivos para convivir con Javier Milei

La exvedette, Yuyito González, confesó que ya comenzó su mudanza a la Quinta de Olivos para vivir con su pareja, el presidente Javier Milei. La conductora de «Empezar el día» habló sobre su relación con el funcionario libertario con «Intrusos» y comentó porqué rechazó la invitación de Susana Giménez para asistir a su programa.

Yuyito Gonzalez sobre su convivencia con Javier Milei: «Estoy contenta»

En un vídeo subido a las redes sociales recientemente, se ve a la primera dama, Yuyito González, usando una campera de Javier Milei y sosteniendo un bolso, mientras charlaba con el periodista Lucas Bertero.

“Ya empezó a separar lo que se va a llevar de lo que va a dejar en la casa”, comentó Bertero. “Me estoy llegando algunas cosas, yo esta semana ya me fui quedando», dijo ella y su amigo le dio un abrazo, felicitandola por el gran paso que esta dando con su pareja.

Luego, la conductora fue entrevistada por Intrusos (América TV) y reveló más detalles sobre su vínculo con el presidente. “Lo que pasa es que el sábado se va de viaje para Nueva York, que tiene cuatro días, entonces esta semana ya fui y estamos como conviviendo. Estoy contenta” aseguró. Por su parte, Javier Milei visitará Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU.

“Estoy en eso(la mudanza), un poco y un poco, todo de a poco”, comentó. Además, reveló que suele utilziar la ropa del presidente. “Sí, le uso la ropa… Y alguna cosa más, pero me lo guardo para la intimidad”, dijo Yuyito. Además, González reveló porqué rechazo la invitación al programa de Susana Giménez.

«Me invitaron también, solo que no acepté ir. Me encanta la invitación y la agradezco, pero no me corresponde. No quiero meter mi vida personal en la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja. Para mí no corresponde que yo vaya”, aclaró la exvedette.