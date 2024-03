Vuelve «La Peña de Morfi»: quiénes conducirán el programa, cuándo comienza y quién se suma en la cocina

Luego de que la conductora Jessica Cirio dejara el programa de Telefe «La Peña de Morfi», mucho se especuló acerca de cual sería el equipo que tomará la conducción de esta nueva temporada del programa de cocina.

En Intrusos (América TV) confirmaron el rumor que circulaba hace tiempo que indicaba que Lizy Tagliani será la conductora de La Peña. Luego, la humorista contó que habló con Cirio para agradecerlo ya que ella le sugirió al canal que sea su reemplazo.

«A mí este trabajo me encanta y lo necesito, es trabajo y sé que me llamaron por mi capacidad y eso no me avergüenza, me siento capaz. Lo que sí quiero aclarar, aunque me lo merezco porque soy muy trabajadora desde pequeña, es que no me gusta que gente que conozco se entere de cosas por atrás. Por eso hablé con ella» le dijo Tagliani a «Socios del Espectáculo».

Si bien se cuestionó la continuidad de Diego Leuco en el programa, el integrante de Luzu TV afirmó que continuará en el programa de Telefe. «Supongo que vamos a laburar los dos y cada uno encontrará lo más cómodo. Laburé mucho tiempo en dupla, lo más lindo de eso es potenciar al otro. Tengo una muy buena relación con el canal. Estoy tranquilo, no me preocupa la situación» contó Leuco en Intrusos.

¿Quiénes dejaran el programa?

Según contó Laura Ubfal en Intrusos, Rodrigo Gascón el cocinero que integraba el equipo desde los inicios del programa, dejará La Peña de Morfi. También señaló que la pastelera Mirta Carabajal tampoco se incorporara este año.

Sin embargo, Gascón desmintió su salida, en diálogo con PremiciasYA! «Según lo hablado, yo arrancaría en La Peña, el programa, y también arrancará el streaming. Lo llevaré adelante yo junto a una compañera más. La idea es que me mantenga en el programa y que me haga cargo más del streaming» contó Gascón.

Según trascendió Santiago Giorgini no abandonará La Peña y se lo podrá ver en el programa este año.

¿Quiénes es la cocinera que se suma a «La Peña»?

Según informó Laura Ubfal desde su página web Felicitas Pizarro será la nueva cocinera del equipo de Morfi. Felicitas es influencer, cocinera y sommerlier, trabaja en «El Gourmet» y fue una de las jurados en «El Gran Premio de la Cocina».

¿Cuándo comienza el programa?

Si bien Ubfal afirmó que el programa comenzará el domingo 7 de abril, Diego Leuco dijo en una entrevista que «La Peña» comenzará a mediados de abril. Todavía el canal no confirmó la fecha de inicio.