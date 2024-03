Jey Mammon contó que habló con Lizy Tagliani, la nueva conductora de La Peña de Morfi

Finalmente Lizy Tagliani se hará cargo de La Peña de Morfi, el programa de Telefe, junto a Diego Leuco. En ese contexto, Jey Mammon reveló que habló con la humorista por privado.

En una entrevista con Implacables, en El Nueve, Mammon dejó en claro su admiración por Telefe. «Es probable que algún día vuelva a trabajar allí. A veces hay que dejar pasar el tiempo», señaló Jey, que estuvo al frente de La Peña hasta que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto.

Tiempo después reveló que habló con Lizy: «Es una persona hermosa que yo respeto y admiro profundamente. Me escribió el otro día y me dijo ‘yo quiero que sepas que yo me voy a hacer cargo de La Peña’”.

“Yo le dije ‘¿Estás loca? ¿Qué me estás explicando o contando a mí esto? La peña para mí siempre fue Gerardo (Rozín), a mí no me tenés que contar nada’”, continuó.

“La televisión tiene personas buena gente, muy valorables, muy queridas. Lizy es una persona hermosa, muy talentosa. Además de talentosa, es buena gente, por eso la gente la quiere«, cerró Mammon.

Lizy Tagliani y Diego Leuco estarán al frente de La Peña de Morfi

La Peña de Morfi volverá a Telefe con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco. «Lizy se suma en 2024 al programa ideado por Gerardo Rozín tras su exitoso paso por Got Talent Argentina y la acompañará Diego, que ya había tomado las riendas del ciclo a mediados del año pasado», explicó el canal.

De esta manera se espera que Lizy y Diego formen una dupla que sorprenda a todos, llena de alegría, carisma y pasión por la música, anunció Telefe.