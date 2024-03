Diego Leuco y Sofía Martínez, separados definitivamente: «se cansó y ahora no quiere saber nada con volver»

Tras 2 años de relación, los periodistas Sofía Martínez y Diego Leuco rompieron su vínculo en diciembre del año pasado. Sin embargo, según contaron en «Socios del Espectáculo» los conductores fueron «amantes» durante unos meses hasta que decidieron romper relación de forma definitiva.

“Fueron novios, se separaron, quedaron como amantes en esa nebulosa en la que se empantanan dos que no pueden cortar y cada tanto tienen encuentros íntimos y ahora rompieron para siempre. Ya ni roce hay, nada, ni van a volver. Están separadísimos» contó Rodrigo Lussich en el programa transmitido por El Trece.

Por su parte, Paula Varela agregó: «El primero que no quiso fue él. La boludeó. Y ella se cansó y ahora es la que no quiere saber nada con volver. Se terminó la buena onda. Ellos estaban conviviendo, después se fueron a vivir cada uno a su casa, pero cada tanto eran como amantes. Tenían sexo. Ahora ni eso, cortaron todo contacto”.

“A ver, en un momento la quisieron remar, pero no funcionó y ya está, listo, se acabó todo. El amor no es remo ni sacrificio, es otra cosa, es ganas de estar y pasarla bien y acá evidentemente no había ganas” continuó Lussich.

«Leuco la canchereó. Quería dominar la relación, imponerse, establecer los tiempos, y ella es una mujer de carácter y de muy fuerte personalidad. Ella en un momento esperaba algo más de él, que concretara, y la realidad es que él fue y es un pirata. ¡Un pirata! Digamos las cosas como son” dijo picante la panelista Nancy Duré.

Hace una semana atrás, en un móvil de LAM la integrante de «Perros de la Calle» fue consultada sobre si seguía en contacto con Leuco, por lo que ella respondió: «Sí, nos seguimos hablando».

«¿Se siguen hablando, se siguen viendo, compartiendo una cena o ya son amigos? porque a veces pasa eso» le consultó el notero. «No amistad no. Creo que no es amistad me parece, pero seguimos igual que antes» contestó Sofía.