Wanda Nara y Mauro Icardi en Ibiza: el detalle en común que mostraron en redes sociales  

La empresaria Wanda Nara llegó a Ibiza este lunes, luego de haber sido parte de los festejos del París Saint-Germain tras la obtención de la Champions League. La noticia de su arribo no pasó desapercibida, especialmente por la coincidencia de que su expareja, Mauro Icardi, también se encuentra en la isla acompañado por la actriz Eugenia «La China» Suárez.

El detalle en redes sociales que une a Wanda Nara con Mauro Icardi

Lo que captó la atención de seguidores y medios es un curioso detalle en las redes sociales de ambos. Tanto Wanda como Mauro compartieron imágenes que incluían cerezas, un elemento que generó especulaciones sobre un posible mensaje cifrado o alguna provocación, especialmente considerando la reciente audiencia que ambos tuvieron en Milán.

El oscuro pasado sentimental de Hakimi, el jugador del PSG que habría flechado a Wanda Nara

“El que no corre, vuela”. Así lo resumió Yanina Latorre en sus historias de Instagram, después de enterarse -gracias a su marido, Diego- de que Wanda Nara estaba “en una” con Achraf Hakimi, uno de los jugadores más polémicos del PSG, durante los festejos por la final de la Champions League en Múnich.

Lo cierto es que Hakimi tiene un historial tan controversial como el de Wanda. El futbolista marroquí, al igual que la ex conductora de Bake Off con Mauro Icardi, atravesó un divorcio escandaloso, aunque con aristas mucho más delicadas: en su caso, una denuncia por presunto abuso a una joven en España.

La causa, que está abierta desde 2023, fue el detonante del final de su matrimonio con la actriz española Hiba Abouk, madre de sus dos hijos. Se habían casado en 2020, pero el desenlace fue explosivo: en pleno juicio por la separación, ella descubrió un detalle insólito sobre la división de bienes.

Abouk no pudo reclamar la mitad del patrimonio porque Hakimi había puesto todos sus bienes a nombre de su madre. “Desde pequeño he tenido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba”, se justificó el futbolista. Incluso su sueldo del PSG se transfiere directamente a la cuenta bancaria de su mamá.

Una vez más, fue Yanina Latorre quien reveló el detrás de escena de la presencia de Wanda en Múnich durante los festejos del PSG. “Wanda estaba grabando para MTV en Italia. Le mandaron avión, reserva de hotel y entrada al estadio (que es casi imposible de conseguir). Alguien del PSG”, contó.

Después de que Yanina sugiriera que ese “alguien” sería Hakimi, Wanda y una amiga reforzaron la teoría: la empresaria compartió en sus redes un video desde el estadio, confirmando su presencia. Y su amiga publicó imágenes desde la tribuna enfocando… justo a él, al marroquí.