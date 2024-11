Wanda reveló cuál fue el romántico gesto de L-Gante: «El que me la mandó»

Wanda Nara y L-Gante disfrutan de su amor y no tienen miedo de hacerlo públicamente. En medio de un escándalo judicial con su ex pareja, Mauro Icardi, la conductora de Bake Off se muestra feliz junto al cantante de cumbia y su hija Jamaica.

Wanda Nara estuvo en el show de L-Gante

Este fin de semana, Elián Valenzuela subió a Wanda al escenario y le dedicó su canción “El último romántico” durante el concierto que brindó en el Gran Rex. El tierno momento se viralizó en redes sociales, pero fue opacado por la cita de la China Suárez y Franco Colapinto en Madrid.

En las últimas horas, la intérprete de Bad Bitch volvió a mostrarse con su pareja y la hija de este junto a una romántica canción que él le habría dedicado.

“Un día me mandaron esta canción sin imaginar que la subiría un tiempo después con el que me la mando”, escribió junto a un corazón. En el video, los tres bailan con una versión en español de la canción de Justin Bieber, «Love Yourself»